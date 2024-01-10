Юнусова Венера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнусова Венера

Место рождения

Чичканы, Чувашия

Дата рождения

26.10.196

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.196

Отец: не указан

Мать: не указана

Чичканы, Чувашия
Рождение ребёнка
03.03.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юнусов Рамил

Чичканы, Чувашия
Рождение ребёнка
28.09.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юнусов Рамил

Чичканы, Чувашия
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