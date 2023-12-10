Плешакова (Сисина) Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1844 ст.
Церковной записи НЕТ На момент рождения отцу 17 лет, матери 13 лет
Бракосочетание
01.10.1862 ст.
Венчание Станицы Кременской Николаевская церковь Казачий сын Алексей Прокофиев Плешаков 18 лет и Елена Семенова Сисина 18 лет Поручители: Стефан Прокофиев Плешаков и Трофим Иванов Амелин, Стефан П... Показать все
Смерть
Неизвестно