Плешакова (Сисина) Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Сисина) Елена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.

Отец: Сисин Семен Григорьевич

Мать: Сисина Параскева Григорьевна

Церковной записи НЕТ На момент рождения отцу 17 лет, матери 13 лет
Бракосочетание
01.10.1862 ст.

Муж: Плешаков Алексей Прокофиев

Венчание Станицы Кременской Николаевская церковь Казачий сын Алексей Прокофиев Плешаков 18 лет и Елена Семенова Сисина 18 лет Поручители: Стефан Прокофиев Плешаков и Трофим Иванов Амелин, Стефан П... Показать все
Смерть
Неизвестно
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