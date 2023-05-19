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Лопнева Ульяна Борисова
Лопнева Ульяна Борисова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1689
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Лопнева) Евдокия
1729 г.р.
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Дочь:
Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Ржев
, город Ржев, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ржев
, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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