Лопнева Ульяна Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева Ульяна Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Ржев, город Ржев, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно