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Никифор Федорович

Место рождения

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

После 1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Бракосочетание
После 1841

Жена: Параскева Семеновна

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Федор Никифорович

Мать ребёнка: Параскева Семеновна

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Параскева Семеновна

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Павел Никифорович

Мать ребёнка: Параскева Семеновна

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Рождение ребёнка
1863 ст.

Дочь: Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Параскева Семеновна

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Смерть
После 1864 ст.
Поручитель
25.04.1877 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.04.1877 Подборовья крестьянин Гавриил Никифорович Духнова гора крестьянская дочь Татьяна Гавриловна по жениху Гдов мещанин Ефим Макеевич Гусев по жениху Калихновщины крестья... Показать все