Никифор Федорович
Место рождения
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиПосле 1864 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Бракосочетание
После 1841
Жена: Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Федор Никифорович
Мать ребёнка: Параскева Семеновна
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Параскева Семеновна
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Павел Никифорович
Мать ребёнка: Параскева Семеновна
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Рождение ребёнка
1863 ст.
Дочь: Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Параскева Семеновна
На основании ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 112. Дело 1460
Смерть
После 1864 ст.
Поручитель
25.04.1877 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.04.1877 Подборовья крестьянин Гавриил Никифорович Духнова гора крестьянская дочь Татьяна Гавриловна по жениху Гдов мещанин Ефим Макеевич Гусев по жениху Калихновщины крестья... Показать все