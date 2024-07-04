Хабибуллина (Сидорова) Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хабибуллин Денис
Рождение ребёнка
06.05.2008
Сын: Хабибуллин Михаил Денисович
Отец ребёнка: Хабибуллин Денис
Рождение ребёнка
04.05.2012
Дочь: Хабибуллина Елизавета Денисовна
Отец ребёнка: Хабибуллин Денис
Рождение ребёнка
29.07.2023
Дочь: Хабибуллина Дарья Денисовна
Отец ребёнка: Хабибуллин Денис