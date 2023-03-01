Павлова Фелицитата Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Фелицитата Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Благословение
22.01.1903
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
22 января 1903 г. замужняя екатеринбургская мещанка Фелицитата Ивановна Павлова стала восприемницей Елены Ивановны Кучинской. Таинство крещения совершено в Екатеринбургском Римско-Католическом костёл... Показать все
Смерть
Неизвестно
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