Павлова Фелицитата Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Благословение
22.01.1903
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
22 января 1903 г. замужняя екатеринбургская мещанка Фелицитата Ивановна Павлова стала восприемницей Елены Ивановны Кучинской. Таинство крещения совершено в Екатеринбургском Римско-Католическом костёл... Показать все
Смерть
Неизвестно