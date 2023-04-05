(Никулина (Леденцова)) Оксана Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никулина (Леденцова)) Оксана Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1979

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1952 г.р.

Муж

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Дети

2002 г.р.
2003 г.р.
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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1979

Отец: Леденцов Виталий Григорьевич

Мать: Зинаида Сергеевна

Бракосочетание
20.10.2001

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.2002

Сын: Никулин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.08.2003

Сын: Никулин Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно