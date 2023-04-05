(Никулина (Леденцова)) Оксана Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1979
Отец: Леденцов Виталий Григорьевич
Мать: Зинаида Сергеевна
Бракосочетание
20.10.2001
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.2002
Сын: Никулин Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.08.2003
Сын: Никулин Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно