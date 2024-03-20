Кулакова Анисья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1881
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Кулаков Павел Аифалов
с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1886
Отец ребёнка: Кулаков Павел Аифалов
с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Кулаков Павел Аифалов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно