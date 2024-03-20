Кулакова Анисья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулакова Анисья Гаврилова

Кулакова Анисья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1881

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Кулаков Павел Аифалов

с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1886

Сын: Кулаков Андрей Павлович

Отец ребёнка: Кулаков Павел Аифалов

с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кулаков Василий Павлов

Отец ребёнка: Кулаков Павел Аифалов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Павел Аифалов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close