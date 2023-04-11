Бартова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бартов Геннадий Тихонович
Отец ребёнка: Бартов Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бартов Владимир Тихонович
Отец ребёнка: Бартов Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бартова Таисья Тихоновна
Отец ребёнка: Бартов Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бартов Александр Тихонович
Отец ребёнка: Бартов Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рослова Клавдия Тихоновна
Отец ребёнка: Бартов Тихон Андреевич
Смерть
Неизвестно