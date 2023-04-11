Бартова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бартов Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бартов Геннадий Тихонович

Отец ребёнка: Бартов Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бартов Владимир Тихонович

Отец ребёнка: Бартов Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бартова Таисья Тихоновна

Отец ребёнка: Бартов Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бартов Александр Тихонович

Отец ребёнка: Бартов Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рослова Клавдия Тихоновна

Отец ребёнка: Бартов Тихон Андреевич

Смерть
Неизвестно
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