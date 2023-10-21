Наседкина Фекла Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина Фекла Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1857

Сын: Наседкин Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Наседкин Гаврило Евстафьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Гаврило Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
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