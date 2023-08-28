Хямяляйнен (Пакканен) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1893
Дата смерти08.11.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1893
Отец: Пакканен Иван Петрович
Мать: Пакканен Анна Томасовна
Рождение ребёнка
15.04.1921
Дочь: Рокко Айно Адамовна
Отец ребёнка: Хямяляйнен Адам Михайлович
Рождение ребёнка
15.04.1927
Отец ребёнка: Хямяляйнен Адам Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1945