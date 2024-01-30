Говорова (Асмаловская) Галина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говорова (Асмаловская) Галина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: Асмаловская Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говоров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Говоров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говоров Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Говоров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говоров Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Говоров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говоров Николай

Смерть
Неизвестно

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