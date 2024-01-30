Говорова (Асмаловская) Галина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говоров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Говоров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говоров Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Говоров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говоров Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Говоров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Говоров Николай
Смерть
Неизвестно