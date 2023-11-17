Алексеев Семен Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Семен Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Евграф Федорович

Мать: Алексеева Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
22.03.?

Сын: Алексеев Владимир Семенович

Мать ребёнка: Алексеева Панна

Рождение ребёнка
24.11.?

Дочь: Королькова Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Алексеева Панна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Зоя Семеновна

Мать ребёнка: Алексеева Панна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Панна

Смерть
Неизвестно
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