Алексеев Семен Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.?
Сын: Алексеев Владимир Семенович
Мать ребёнка: Алексеева Панна
Рождение ребёнка
24.11.?
Дочь: Королькова Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Алексеева Панна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Зоя Семеновна
Мать ребёнка: Алексеева Панна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Панна
Смерть
Неизвестно