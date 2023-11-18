Распутин Иннокентий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распутин Иннокентий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Распутина Екатерина Иннокентивна

Мать ребёнка: Боброва Евдокия Васильевна

Заблагар, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Распутин Николай Иннокентивич

Мать ребёнка: Боброва Евдокия Васильевна

Заблагар, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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