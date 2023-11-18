Распутин Иннокентий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Распутина Екатерина Иннокентивна
Мать ребёнка: Боброва Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Распутин Николай Иннокентивич
Мать ребёнка: Боброва Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно