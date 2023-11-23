Хохлов Зиновий Аксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1944
Дата смерти17.09.1918
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.09.1918
Рождение
04.11.1944
Отец: Хохлов Аксентий Александрович
Мать: Хохлова Евдокия