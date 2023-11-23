Хохлов Зиновий Аксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Зиновий Аксентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1944

Дата смерти

17.09.1918

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.09.1918
Рождение
04.11.1944

Отец: Хохлов Аксентий Александрович

Мать: Хохлова Евдокия

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