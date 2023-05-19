Сафронова Анна Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафронова Анна Дементьева

Сафронова Анна Дементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1908

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Сафронов Семен Тихонов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Семен Тихонов

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно