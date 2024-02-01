(Ковалева) Евдокия Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ковалева) Евдокия Порфирьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1907 по 1909

Дата смерти

Между 1963 и 1969

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1907 по 1909

Отец: Ковалев Порфирий Федорович

Мать: Ковалева Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Между 1963 и 1969
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
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