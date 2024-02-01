(Ковалева) Евдокия Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1907 по 1909
Дата смертиМежду 1963 и 1969
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1907 по 1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Между 1963 и 1969
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край