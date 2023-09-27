(Зиангирова) Аскарова Хадича Зиангировна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Хасаншин Зиангир
Мать: Хасаншина Зякия
Россия
Рождение ребёнка
1957
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
нижний чегодай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаттахова *
Отец ребёнка: Галиаскаров Валиагзам
Нижний-Чегодай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Нижний-Чегодай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аскаров Толя
Отец ребёнка: Галиаскаров Валиагзам
Нижний-Чегодай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Нижний-Чегодай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно