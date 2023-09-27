(Зиангирова) Аскарова Хадича Зиангировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Зиангирова) Аскарова Хадича Зиангировна

(Зиангирова) Аскарова Хадича Зиангировна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Хасаншин Зиангир

Мать: Хасаншина Зякия

Россия
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиаскаров Валиагзам

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиаскаров Валиагзам

нижний чегодай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаттахова *

Отец ребёнка: Галиаскаров Валиагзам

Нижний-Чегодай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиаскаров Валиагзам

Нижний-Чегодай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аскаров Толя

Отец ребёнка: Галиаскаров Валиагзам

Нижний-Чегодай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиаскаров Валиагзам

Нижний-Чегодай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиаскаров Валиагзам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиаскаров Валиагзам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиаскаров Валиагзам

Смерть
Неизвестно
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