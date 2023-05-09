Епифанов Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпифанов Алексей Сергеевич

Епифанов Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1983

Отец: Епифанов Сергей Николаевич

Мать: Васильева Анна Степановна

Рождение ребёнка
29.06.2007

Дочь: Епифанова Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.2013

Сын: Епифанов Роман Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности