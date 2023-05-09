Епифанов Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1983
Рождение ребёнка
29.06.2007
Дочь: Епифанова Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.2013
Сын: Епифанов Роман Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности