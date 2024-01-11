Шамилов Радис Хужанович
Место рожденияс.Верхние Киги,Кигинский район, БАССР
Дата рожденияОколо 1955
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955
Отец: Шамилов Хужан Шамилович
с.Верхние Киги,Кигинский район, БАССР
Рождение ребёнка
21.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Ургалы,Белокатайский район, БАССР
Рождение ребёнка
19.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Ургалы Белокатайский район, БАССР
Смерть
1999
с.Ургалы Белокатайский район, РБ, РФ
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
с.Ургалы Белокатайский район, РБ, РФ