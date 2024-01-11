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Шамилов Радис Хужанович

Место рождения

с.Верхние Киги,Кигинский район, БАССР

Дата рождения

Около 1955

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955

Отец: Шамилов Хужан Шамилович

Мать: Шамилова Фариха Хибатовна

с.Верхние Киги,Кигинский район, БАССР
Рождение ребёнка
21.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Ургалы,Белокатайский район, БАССР
Рождение ребёнка
19.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Ургалы Белокатайский район, БАССР
Смерть
1999
с.Ургалы Белокатайский район, РБ, РФ
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
с.Ургалы Белокатайский район, РБ, РФ
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