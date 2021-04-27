Надводнюк Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1940
Дата смерти27.04.2021
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1940
Рождение ребёнка
08.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корбут Алексей Петрович
Рождение ребёнка
20.07.1977
Сын: Надводнюк Игорь Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.04.2021