Надводнюк Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надводнюк Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1940

Дата смерти

27.04.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1977 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1940

Отец: Надводнюк Федор Агафонович

Мать: Надводнюк Анисия Игнатьевна

Рождение ребёнка
08.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корбут Алексей Петрович

Рождение ребёнка
20.07.1977

Сын: Надводнюк Игорь Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.04.2021