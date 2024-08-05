Бриллиантов Пётр Арисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бриллиантов Евгений Петрович
Мать ребёнка: Бриллиантова (Семина) Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бриллиантов Сергей Петрович
Мать ребёнка: Бриллиантова (Семина) Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Бриллиантов Василий Петрович
Мать ребёнка: Бриллиантова (Третьякова) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно