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Бриллиантов Пётр Арисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бриллиантова (Семина) Клавдия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бриллиантова (Третьякова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бриллиантов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Бриллиантова (Семина) Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бриллиантов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Бриллиантова (Семина) Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Бриллиантов Василий Петрович

Мать ребёнка: Бриллиантова (Третьякова) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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