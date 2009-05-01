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Выстрочил (Бауэр) Мария Францевна

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Место рождения

с.Варваровка Анапского р-на Краснодарского края

Дата рождения

03.05.1925

Дата смерти

01.05.2009

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1925

Отец: Бауэр Франц Вацлавович

Мать: Бауэр Евгения (Божена) Матвеевна

с.Варваровка Анапского р-на Краснодарского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выстрочил Василий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
геолог
Образование
Неизвестно
г.Новочеркасск
высшее
Смерть
01.05.2009
Лазаревское, город Сочи, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Лазаревка
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