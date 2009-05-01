Выстрочил (Бауэр) Мария Францевна
Место рожденияс.Варваровка Анапского р-на Краснодарского края
Дата рождения03.05.1925
Дата смерти01.05.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1925
с.Варваровка Анапского р-на Краснодарского края
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
геолог
Образование
Неизвестно
г.Новочеркасск
высшее
Смерть
01.05.2009
Лазаревское, город Сочи, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Лазаревка