Ананькина (Оникова) Глафира Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.12.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оников Антон Максимович
Мать: Оникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Петров Юрий
Отец ребёнка: Ананькин Алексей
Рождение ребёнка
01.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ананькин Алексей
Рождение ребёнка
1952
Сын: Ананькин Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Ананькин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананькин Алексей
Смерть
26.12.1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно