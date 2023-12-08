Ананькина (Оникова) Глафира Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананькина (Оникова) Глафира Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оников Антон Максимович

Мать: Оникова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Петров Юрий

Отец ребёнка: Ананькин Алексей

Рождение ребёнка
01.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ананькин Алексей

Рождение ребёнка
1952

Сын: Ананькин Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Ананькин Алексей

Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананькин Алексей

Смерть
26.12.1993
Брянск, город Брянск, Брянская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Брянск, город Брянск, Брянская область
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