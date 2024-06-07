Лихацкий Иван Михайлович 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лихацкий Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Лихацкий Михаил Яковлевич

Мать: Лихацкая (Мариневич) Сиклитикия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бочмановка, Одеська область
Рождение ребёнка
08.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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