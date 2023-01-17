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Федотов Ермолай Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1725

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Федотов Федор Кириллов

Мать: Федотов жена Кириллова

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Смерть
1725
Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
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