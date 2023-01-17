Федотов Ермолай Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1725
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Федотов Федор Кириллов
Мать: Федотов жена Кириллова
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Смерть
1725
Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана