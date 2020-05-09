Куренкова (Третьяк) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренкова (Третьяк) Наталья Николаевна

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Место рождения

Григорьевка Первая, Сакмарский район, Оренбургская область

Дата рождения

27.09.1962

Дата смерти

09.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорьевка Первая, Сакмарский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.11.1981

Дочь: Гайдукова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Куренков Николай Владимирович

Рождение ребёнка
27.08.1984

Сын: Куренков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Куренков Николай Владимирович

Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Смерть
09.05.2020
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