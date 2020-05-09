Куренкова (Третьяк) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.09.1962
Дата смерти09.05.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1981
Дочь: Гайдукова Марина Николаевна
Отец ребёнка: Куренков Николай Владимирович
Рождение ребёнка
27.08.1984
Сын: Куренков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Куренков Николай Владимирович
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Смерть
09.05.2020