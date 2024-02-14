Заитов Надырша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заитов Надырша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Абдуллин Заит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов ?

Мать ребёнка: Заитова (Аблязова) Файруза

Рождение ребёнка
1785

Сын: Богданов Музафар

Мать ребёнка: Заитова (Аблязова) Файруза

Рождение ребёнка
1822

Сын: Богданов Мухамятхафи

Мать ребёнка: Заитова (Аблязова) Файруза

Рождение ребёнка
1825

Сын: Богданов Хасматулла

Мать ребёнка: Заитова (Аблязова) Файруза

Смерть
Неизвестно

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