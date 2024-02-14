Заитов Надырша
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Абдуллин Заит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов ?
Мать ребёнка: Заитова (Аблязова) Файруза
Рождение ребёнка
1785
Сын: Богданов Музафар
Мать ребёнка: Заитова (Аблязова) Файруза
Рождение ребёнка
1822
Сын: Богданов Мухамятхафи
Мать ребёнка: Заитова (Аблязова) Файруза
Рождение ребёнка
1825
Сын: Богданов Хасматулла
Мать ребёнка: Заитова (Аблязова) Файруза
Смерть
Неизвестно