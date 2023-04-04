Карачаров Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карачаров Станислав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1934

Дата смерти

02.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1934

Отец: Карачаров Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1959

Сын: Карачаров Михаил Станиславович

Мать ребёнка: Карачарова Ия Прокопьевна

Беломорк
Рождение ребёнка
05.03.1962

Дочь: Шалавина Татьяна

Мать ребёнка: Карачарова Ия Прокопьевна

Рождение ребёнка
02.05.1969

Дочь: Митько Алёна

Мать ребёнка: Карачарова Ия Прокопьевна

Рождение ребёнка
10.01.1971

Сын: Карачаров Дмитрий

Мать ребёнка: Карачарова Ия Прокопьевна

Смерть
02.04.1992
Причина смерти: Рак
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