Карачаров Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1934
Дата смерти02.04.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1934
Отец: Карачаров Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1959
Сын: Карачаров Михаил Станиславович
Мать ребёнка: Карачарова Ия Прокопьевна
Беломорк
Рождение ребёнка
05.03.1962
Дочь: Шалавина Татьяна
Мать ребёнка: Карачарова Ия Прокопьевна
Рождение ребёнка
02.05.1969
Дочь: Митько Алёна
Мать ребёнка: Карачарова Ия Прокопьевна
Рождение ребёнка
10.01.1971
Сын: Карачаров Дмитрий
Мать ребёнка: Карачарова Ия Прокопьевна
Смерть
02.04.1992
Причина смерти: Рак