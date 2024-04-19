Скворцов Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скворцова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скворцова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Скворцова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Логачева Тамара Ильинична
Мать ребёнка: Скворцова Мария Ивановна
Смерть
?.12.1942