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Скворцов Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Скворцов Иван Спиридонович

Мать: Скворцова (Липченко) Василиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Александр Ильич

Мать ребёнка: Скворцова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Скворцова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Логачева Тамара Ильинична

Мать ребёнка: Скворцова Мария Ивановна

Смерть
?.12.1942

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