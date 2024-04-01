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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно