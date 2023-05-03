Синцова (Красильникова) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1935
Дочь: Скобелева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Синцов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
01.04.1937
Сын: Синцов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Синцов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
04.05.1941
Дочь: Светлакова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Синцов Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно