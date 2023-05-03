Синцова (Красильникова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова (Красильникова) Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1935

Дочь: Скобелева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Синцов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
01.04.1937

Сын: Синцов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Синцов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
04.05.1941

Дочь: Светлакова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Синцов Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно