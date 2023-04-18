Лапин Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1998
Дочь: Лапина Тамара Евгеньевна
Мать ребёнка: Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна
Рождение ребёнка
10.10.2004
Мать ребёнка: Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна
Рождение ребёнка
15.12.2007
Мать ребёнка: Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна
Бракосочетание
Неизвестно