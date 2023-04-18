Лапин Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапин Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1998

Дочь: Лапина Тамара Евгеньевна

Мать ребёнка: Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна

Рождение ребёнка
10.10.2004

Сын: Лапин Кирилл Евгеньевич

Мать ребёнка: Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна

Рождение ребёнка
15.12.2007

Сын: Лапин Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна

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