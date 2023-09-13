Клюева Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1910 ст.
Сын: Клюев Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Клюев Матвей Никанорович
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: дер. Некипеловки крестьяне Иван Никитин Хридин и Параскева Устинова Филина
Смерть
Неизвестно