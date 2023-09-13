Клюева Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1910 ст.

Сын: Клюев Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Клюев Матвей Никанорович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: дер. Некипеловки крестьяне Иван Никитин Хридин и Параскева Устинова Филина
Смерть
Неизвестно
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