(Денисова) Мария Гавриловна
Место рожденияСтаница Костромская , Мостовской район , Краснодарский край
Дата рождения24.05.1924
Дата смерти02.11.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1924
Отец: Денисов Гавриил Георгиевич
Мать: Денисова Вера Ефремова
Станица Костромская , Мостовской район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Смерть
02.11.2012
Псебай , Краснодарский край