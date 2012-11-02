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(Денисова) Мария Гавриловна

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Место рождения

Станица Костромская , Мостовской район , Краснодарский край

Дата рождения

24.05.1924

Дата смерти

02.11.2012

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1924

Отец: Денисов Гавриил Георгиевич

Мать: Денисова Вера Ефремова

Станица Костромская , Мостовской район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Смерть
02.11.2012
Псебай , Краснодарский край
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