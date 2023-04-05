Унковская (Унковская) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унковская (Унковская) Евдокия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1827

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1827

Отец: Унковский Семен Яковлевич

Мать: Унковская Варвара Михайловна

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