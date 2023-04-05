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Унковская (Унковская) Евдокия Семеновна
Унковская (Унковская) Евдокия Семеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.02.1827
Пол
Женский
Отец
Унковский Семен Яковлевич
1788 г.р.
Мать
Унковская (Белкина) Варвара Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1827
Отец:
Унковский Семен Яковлевич
Мать:
Унковская Варвара Михайловна
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