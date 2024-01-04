Гаврилюк (Косюк) Павла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилюк (Косюк) Павла

Гаврилюк (Косюк) Павла

avatar

Место рождения

Кордышевка, Вінницька область

Дата рождения

1885

Дата смерти

12.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Косюк Лука

Мать: не указана

Кордышевка, Вінницька область
Бракосочетание
1904

Муж: Гаврилюк Тимофей Иванович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
24.04.1908

Сын: Гаврилюк Яков

Отец ребёнка: Гаврилюк Тимофей Иванович

Рождественка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.11.1910

Сын: Гаврилюк Алексей

Отец ребёнка: Гаврилюк Тимофей Иванович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Золотухина Антонина

Отец ребёнка: Гаврилюк Тимофей Иванович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.01.1918

Сын: Гаврилюк Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Гаврилюк Тимофей Иванович

Рождественка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Гаврилюк Петр

Отец ребёнка: Гаврилюк Тимофей Иванович

Рождественка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
12.09.1964
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close