Гаврилюк (Косюк) Павла
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти12.09.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Косюк Лука
Мать: не указана
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
24.04.1908
Сын: Гаврилюк Яков
Отец ребёнка: Гаврилюк Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1910
Сын: Гаврилюк Алексей
Отец ребёнка: Гаврилюк Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Золотухина Антонина
Отец ребёнка: Гаврилюк Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1918
Сын: Гаврилюк Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Гаврилюк Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гаврилюк Петр
Отец ребёнка: Гаврилюк Тимофей Иванович
Смерть
12.09.1964
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область