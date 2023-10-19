Абрамова-Сухарева Елена Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова-Сухарева Елена Капитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Капитон

Мать: Абрамова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухарев Александр Иванович

Отец ребёнка: Сухарев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухарева Елена(Ляля) Ивановна

Отец ребёнка: Сухарев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухарев неизвестно Иванович

Отец ребёнка: Сухарев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухарев Иван

Смерть
Неизвестно
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