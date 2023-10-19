Абрамова-Сухарева Елена Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Капитон
Мать: Абрамова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухарев Александр Иванович
Отец ребёнка: Сухарев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухарева Елена(Ляля) Ивановна
Отец ребёнка: Сухарев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухарев неизвестно Иванович
Отец ребёнка: Сухарев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухарев Иван
Смерть
Неизвестно