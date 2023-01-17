Лосский Владимир Аполлонович
Место рожденияКиев, Украина
Дата рождения30.06.1874
Дата смерти06.07.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Киев, Украина
Место жительства
С 1874 по 1899
Киев, Украина
Место жительства
С 1899 по 1900
Место жительства
С 1902 по 1906
Киев, Украина
Место жительства
С 1906 по 1946
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
06.07.1946