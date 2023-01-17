Лосский Владимир Аполлонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосский Владимир Аполлонович

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Место рождения

Киев, Украина

Дата рождения

30.06.1874

Дата смерти

06.07.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украина
Место жительства
С 1874 по 1899
Киев, Украина
Место жительства
С 1899 по 1900
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1902 по 1906
Киев, Украина
Место жительства
С 1906 по 1946
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
06.07.1946
Москва, город федерального значения Москва
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