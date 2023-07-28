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Крюков Александр Андреевич
Крюков Александр Андреевич
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Место рождения
Норильск
, город Норильск, Красноярский край
Дата рождения
26.08.1987
Пол
Мужской
Отец
Крюков Андрей Евгеньевич
1961 г.р.
Мать
Крюкова (Гилязетдинова) Надежда (Нажия) Хаджибовна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1987
Отец:
Крюков Андрей Евгеньевич
Мать:
Крюкова Надежда Хаджибовна
Норильск
, город Норильск, Красноярский край
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