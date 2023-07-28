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Крюков Александр Андреевич

Место рождения

Норильск, город Норильск, Красноярский край

Дата рождения

26.08.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1987

Отец: Крюков Андрей Евгеньевич

Мать: Крюкова Надежда Хаджибовна

Норильск, город Норильск, Красноярский край