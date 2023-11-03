Ведерникова (Белых) Марфа Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Белых Никифор Яковлев
Мать: Белых Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Ведерников Максим Авдеев
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Настасья Максимова
Отец ребёнка: Ведерников Максим Авдеев
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Дехтерева Пелагея Максимова
Отец ребёнка: Ведерников Максим Авдеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черенщикова Параскева Максимова
Отец ребёнка: Ведерников Максим Авдеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно