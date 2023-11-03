Ведерникова (Белых) Марфа Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова (Белых) Марфа Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Белых Никифор Яковлев

Мать: Белых Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Ведерников Лука Максимов

Отец ребёнка: Ведерников Максим Авдеев

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Настасья Максимова

Отец ребёнка: Ведерников Максим Авдеев

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Дехтерева Пелагея Максимова

Отец ребёнка: Ведерников Максим Авдеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черенщикова Параскева Максимова

Отец ребёнка: Ведерников Максим Авдеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Максим Авдеев

Смерть
Неизвестно
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