Небога (Жемелинская) Мария
Место рожденияс. Ворваровка, Долинский р-н. Кировоградской обл.
Дата рождения28.02.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Ворваровка, Долинский р-н. Кировоградской обл.
Рождение ребёнка
20.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Небога Иван
Слободка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Небога Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Небога Иван
Смерть
Неизвестно