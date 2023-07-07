Небога (Жемелинская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небога (Жемелинская) Мария

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Место рождения

с. Ворваровка, Долинский р-н. Кировоградской обл.

Дата рождения

28.02.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ворваровка, Долинский р-н. Кировоградской обл.
Рождение ребёнка
20.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Небога Иван

Слободка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Небога Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Небога Иван

Смерть
Неизвестно