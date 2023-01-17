Рычкова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рычкова Матрена Евгеньевна
Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рычкова Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович
Смерть
Неизвестно