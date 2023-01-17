Рычкова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рычкова Матрена Евгеньевна

Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Евгений Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Егор Евгеньевич

Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рычкова Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович

Смерть
Неизвестно
Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
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