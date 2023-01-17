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Вейнер Петр Петрович

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Место рождения

Астрахань

Дата рождения

25.03.1842

Дата смерти

09.04.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1842

Отец: Вейнер Петр Антонович

Мать: Вейнер Анна (Осиповна)

Астрахань
Бракосочетание
1871

Жена: Вейнер Мария Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1873

Дочь: Вейнер Лидия Петровна

Мать ребёнка: Вейнер Мария Васильевна

Астрахань
Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Вейнер Аркадий Петрович

Мать ребёнка: Вейнер Мария Васильевна

Астрахань
Рождение ребёнка
21.05.1877

Дочь: Tiesenhausen Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Вейнер Мария Васильевна

Astrachan
Рождение ребёнка
03.10.1879

Сын: Вейнер (weiner) Петр Петрович

Мать ребёнка: Вейнер Мария Васильевна

Рождение ребёнка
31.08.1888

Сын: Вейнер (weiner) Николай Петрович

Мать ребёнка: Вейнер Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Действительный статский советник
Образование
Неизвестно
Петербургский университет, Казанский университет
Смерть
09.04.1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Александро-Невская Лавра
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