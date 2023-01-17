Вейнер Петр Петрович
Место рожденияАстрахань
Дата рождения25.03.1842
Дата смерти09.04.1903
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1842
Отец: Вейнер Петр Антонович
Мать: Вейнер Анна (Осиповна)
Астрахань
Бракосочетание
1871
Жена: Вейнер Мария Васильевна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1873
Дочь: Вейнер Лидия Петровна
Мать ребёнка: Вейнер Мария Васильевна
Астрахань
Рождение ребёнка
1875 ст.
Мать ребёнка: Вейнер Мария Васильевна
Астрахань
Рождение ребёнка
21.05.1877
Дочь: Tiesenhausen Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Вейнер Мария Васильевна
Astrachan
Рождение ребёнка
03.10.1879
Сын: Вейнер (weiner) Петр Петрович
Мать ребёнка: Вейнер Мария Васильевна
Рождение ребёнка
31.08.1888
Сын: Вейнер (weiner) Николай Петрович
Мать ребёнка: Вейнер Мария Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Действительный статский советник
Образование
Неизвестно
Петербургский университет, Казанский университет
Смерть
09.04.1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Александро-Невская Лавра