Бородин Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1953
Бракосочетание
07.11.1985
Рождение ребёнка
14.04.1986
Сын: Бородин Сергей Викторович
Мать ребёнка: Бородина Светлана Александровна
Рождение ребёнка
31.03.1990
Дочь: Хромова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Бородина Светлана Александровна
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область