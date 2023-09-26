Бородин Виктор Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Виктор Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1953

Отец: Кузнецов Анатолий Владимирович

Мать: Бородина Дарья Матвеевна

Бракосочетание
07.11.1985

Жена: Бородина Светлана Александровна

Рождение ребёнка
14.04.1986

Сын: Бородин Сергей Викторович

Мать ребёнка: Бородина Светлана Александровна

Рождение ребёнка
31.03.1990

Дочь: Хромова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Бородина Светлана Александровна

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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