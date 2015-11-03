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Церетели Валентин Игоревич
Церетели Валентин Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.11.2015
Пол
Мужской
Отец
Церетели Игорь Валентинович
1966 г.р.
Мать
Церетели Екатерина Юрьевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.2015
Отец:
Церетели Игорь Валентинович
Мать:
Церетели Екатерина Юрьевна
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