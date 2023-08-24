Фроловичева (Алленова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФроловичева (Алленова) Елена

Фроловичева (Алленова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1986

Дочь: Лазарева Юлия Юрьевна

Отец ребёнка: Фроловичев Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
13.08.?

Дочь: Коровкина Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Фроловичев Юрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фроловичев Юрий Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close