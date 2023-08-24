Фроловичева (Алленова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1986
Дочь: Лазарева Юлия Юрьевна
Отец ребёнка: Фроловичев Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
13.08.?
Дочь: Коровкина Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Фроловичев Юрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно