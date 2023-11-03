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Бутаков Савва Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Бутаков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Бутаков Никита Савельев

Мать ребёнка: Бутакова Матрона Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Бутаков Трофим Саввин

Мать ребёнка: Бутакова Матрона Евдокимова

Рождение ребёнка
19.03.1767

Сын: Бутаков Алексей Саввин

Мать ребёнка: Бутакова Матрона Евдокимова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
27.12.1769

Дочь: Варвара Савельева

Мать ребёнка: Бутакова Матрона Евдокимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Савина

Мать ребёнка: Бутакова Матрона Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова Матрона Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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