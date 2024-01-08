Орлов Геннадий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1966
Дочь: Алымова Марина Геннадьевна
Мать ребёнка: Орлова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1967
Дочь: Балахнина Алена Геннадьевна
Мать ребёнка: Орлова Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Зоя Ивановна
Смерть
Неизвестно