Орлов Геннадий Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Геннадий Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1966

Дочь: Алымова Марина Геннадьевна

Мать ребёнка: Орлова Зоя Ивановна

Пролетарский, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.09.1967

Дочь: Балахнина Алена Геннадьевна

Мать ребёнка: Орлова Зоя Ивановна

Пролетарский, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Зоя Ивановна

Смерть
Неизвестно
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