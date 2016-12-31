Александрова (Поливко) Марина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1963
Дата смерти31.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1963
Рождение ребёнка
27.12.1983
Дочь: Ермакова Мария Валентиновна
Отец ребёнка: Александров Валентин Николаевич
Бракосочетание
27.12.1984
Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1985
Сын: Александров Иван Валентинович
Отец ребёнка: Александров Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
09.03.1988
Дочь: Иванова Анна Валентиновна
Отец ребёнка: Александров Валентин Николаевич
Смерть
31.12.2016