Александрова (Поливко) Марина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Поливко) Марина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1963

Дата смерти

31.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1963

Отец: Поливко Георгий Леонтьевич

Мать: Поливко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
27.12.1983

Дочь: Ермакова Мария Валентиновна

Отец ребёнка: Александров Валентин Николаевич

Бракосочетание
27.12.1984

Муж: Александров Валентин Николаевич

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1985

Сын: Александров Иван Валентинович

Отец ребёнка: Александров Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
09.03.1988

Дочь: Иванова Анна Валентиновна

Отец ребёнка: Александров Валентин Николаевич

Смерть
31.12.2016
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